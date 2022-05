Landwirtschaft kann auch klimafreundlich sein

Zunehmende Verstädterung und Infrastrukturausbau werden in Zukunft dazu führen, dass weltweit immer weniger Flächen landwirtschaftlich genutzt werden können. Zudem muss befürchtet werden, dass es aufgrund der globalen Erwärmung in trockenen Regionen zu einer weiteren Zunahme von Versteppung und Verwüstung kommt - und zwar in einem höheren Ausmaß, als produktive Agrarflächen in kälteren Regionen hinzugewonnen werden. Es ist also höchst Zeit, sich zu wappnen und neue Wege zu beschreiten.