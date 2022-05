Ländle-Biker auf Spuren von MotoGP-Ass

Jack Miller schwört - wie viele seiner Kollegen in der MotoGP - auf ihn, die Jamaikanische Bobmannschaft hat ihn bei den Olympischen Winterspiele in Peking (Chn) getragen. Nun hält ihn auch Ländle-Mountainbiker Kilian Feurstein in den Händen bzw. trägt ihn im Gesicht - den Nasenspreizer der Firma Noson aus der Schweiz.