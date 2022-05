Super! Jongleure-Duo warf mit 13 Keulen 102 Pässe

Pandemie war “Booster“

Dass sie die zuvor fast unmöglich scheinende Leistung vollbringen konnten, liegt zum Teil wohl auch an den Nebenwirkungen der Pandemie. Normalerweise treten Jonglissimo mit ihren Shows auf internationalen Bühnen auf. Wegen der vielen Reisen kann da die Zeit für das übliche Trainingspensum manchmal knapp werden. In den letzten zwei Jahren blieb hier wegen der vielen Reisebeschränkungen mehr Zeit für einen regelmäßigen und intensiven Trainingsrhythmus in der eigenen Halle in Ansfelden.