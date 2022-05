John Deere setzte bei Kreisel eine Frau ans Steuer

Was seither in der Top-Adresse in Sachen E-Mobilität anders ist? Von außen wenig. Am Firmengebäude ist John Deere nicht sichtbar, die Marke Kreisel Electric bleibt eigenständig. Mit Jennifer Preston sitzt aber nun eine Frau bei Kreisel Electric am Steuer. Die John-Deere-Managerin zieht vom US-Bundesstaat Illinois aus die Fäden. Die Gründer Markus, Johann und Philipp Kreisel sowie Michael Kulok sind die Geschäftsführer vor Ort.