Die Meisterinnen der Malerei im Rampenlicht

Starke Mutter

Als roter Faden in der Schau dient das Leben und Wirken der Malerin Agathe Schwabenau (1857–1950), die sich im Kunstverein engagierte und 1896 die erste Malschule in Linz gründete. Die Pionierin und leidenschaftliche Gebirgsmalerin zog aber dennoch drei Kinder auf, ihr Sohn Egon Hofmann ist als Maler in die Fußstapfen seiner Mutter getreten.