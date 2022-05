„Innenminister soll sich selbst ein Bild machen“

81 Schlepper gefasst

Erst am Mittwoch wurden hier wieder 35 Personen in und kurz vor der Ortschaft angetroffen. Eine Gruppe traf am Vormittag ein, die zweite folgte am Nachmittag. Landesweit wurden am Mittwoch 112 Migranten angehalten, am Tag davor waren es sogar 165. Dieses Jahr gab es im Burgenland schon mehr als 10.100 Aufgriffe. Auch 81 Schlepper konnten bisher gefasst werden.