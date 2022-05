Radsportler gleich Radsportler? Nie und nimma

Christoph Strasser bewundert die Radprofis

Sowohl Felix Gall als auch Christoph Strasser, der sechsfache Sieger des Race Across America, werden von Fans oft gefragt: Was sind die Unterschiede zwischen Profis und Ultra-Radfahrern? „Da gibt es mehr als genug. Ich habe so zwei bis drei Rennen pro Jahr, die Profis zwischen 100 und 150. Ich kann mich monatelang auf eins vorbereiten, wie im Vorjahr auf den 1000 Kilometer Weltrekord (Anm. Strasser spulte binnen 24h 1026,2km mit 42,75km/h ab!). Und wenn ich während der Rennen, die ich alle im Einzelzeitfahrmodus bestreite, eine Schwächephase habe, kann ich zwischendurch einfach etwas langsamer fahren und mir mein Tempo einteilen. Wenn ich eine starke Phase habe, kann ich das Tempo erhöhen, ohne dass ich die anderen an meinem Hinterrad mitziehe. Bei mir geht es darum, so konstant wie möglich zu fahren um schnell von A nach B zu kommen. Bei den Profis musst du in der richtigen Sekunde eine Attacke setzen, oder Attacken der anderen mitgehen, auch wenn du gerade keine guten Beine hast. Hier wird dir das Tempo von den Konkurrenten diktiert, sie müssen während eines Rennens immer wieder kurz ans absolute Limit in den roten Bereich gehen können“, beschreibt Strasser.