Jakob Pöltl hofft auf Nationalteam-Einsätze

Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte Pöltl vor fast genau vier Jahren in der WM-Qualifikation gegen Deutschland. In Wien will sich der 2,16 m große Hüne aber nicht nur für mögliche Einsätze mit dem Nationalteam vorbereiten, sondern auch ein wenig entspannen. „Hier kann ich besser abschalten, in den altgewohnten Spots wie an der Alten Donau. Die Freizeit genießen zu können, das ist nicht selbstverständlich“, erzählte Pöltl und ergänzte lachend: „Ich war noch nie in meinem Leben beim Oktoberfest.“