Kärntner produziert mit Holz & Sonne eigenen Strom

Ist autarkes Leben Ihrer Meinung nach billiger?

Wir profitieren gerade bei der aktuellen Preisexplosion. Es fällt ja auch der Sprit weg! Nebenbei bauen wir Getreide an, haben Hühner, Bienen, einen Gemüsegarten. Die Milch holen wir uns vom Bauern in der Glasflasche. Zudem merken wir auch, dass wir weniger ins Geschäft gehen. Dadurch sammelt sich kaum noch Müll bei uns zu Hause an.