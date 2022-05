Kate und Mary sind wahre Style-Zwillinge

Das Kleid mit dem U-Boot-Ausschnitt und dem schwingenden Rock zählt zu den Lieblingsstücken von Kate. Gleich in mehreren Farben hat die Herzogin das Designer-Dress im Kasten - etwa in Flieder, Dunkelblau und Grün. Und weil die Dreifach-Mama in dem „Kate“-Kleid einfach nur bezaubernd schön ausschaut, recycelt sie den Look gerne immer wieder mal.