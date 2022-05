Neue Fachkräfte: Umschulungsbonus für Pfleger

Umschulungen werden vom Land kräftig unterstützt

Lob für die beherzte Arbeit kommt von Landesvize Stephan Pernkopf: "Es ist zum großen Teil der Verdienst der Pflegerinnen und Pfleger, dass wir die Corona-Pandemie in Niederösterreich so gut bewältigt haben. Die Situation der Pflegekräfte erhielt zu Recht eine verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit. Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Interessierten am Pflegeberuf in diesen anstrengenden Monaten sogar zugenommen hat. Aktuell fangen jährlich 1000 junge Menschen die Ausbildung in unseren zwölf Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der Landeskliniken an.