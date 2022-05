Einstiger Grill-Hotspot mutierte zu Naturjuwel

Müll, Gestank, dicker Qualm und jede Menge Autos. Im Mai vor vier Jahren hatte der Grill-Tourismus in Linz seinen Höhepunkt erreicht. Denn mit der Einführung des Grillverbots am Pleschingersee waren wahre Horden an „Hobbyköchen“ nach St. Margarethen weitergezogen. An heißen Wochenenden verwandelte sich damals das einst beschauliche Linzer Donauufer dort zum pulsierenden Treff für Brutzel-Enthusiasten. Nicht nur einmal wandten sich verzweifelte Anrainer an die „Krone“: „Es qualmt und stinkt bereits ab 9 Uhr. Wegen der Rauchschwaden kann man weder ein Fenster oder die Terrassentür offen lassen.“ Bis Sommer 2020 mussten die St. Margarethener durchhalten – dann wurde endlich eine ortspolizeiliche Verordnung erlassen, die das Grillen untersagte.