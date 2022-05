Der Arbeitsalltag ist fast wieder der alte

Bei Maschinenbauer Engel wird etwa weiter auf das Abstandhalten gesetzt und zugleich aufs Händeschütteln verzichtet. Während die Post seit Ende April selbst im Logistikzentrum in Allhaming die FFP2-Masken-Tragepflicht aufgehoben hat, brauchen die Mitarbeiter von Schwarzmüller weiterhin den Mund-Nasen-Schutz, wenn sie in Personalbussen mitfahren. Auch die in der Pandemie eingeführten Pager, die anzeigen, wenn in der Produktion ein Mindestabstand unterschritten wird, bleiben, was aber hier vorrangig mit Arbeitssicherheit zu tun hat.