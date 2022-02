Aus für 3G im Job: Sozialpartner wussten nichts

Mit 5. März fallen mit der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen auch die G-Regeln weg - das war die Ankündigung der Bundesregierung Mitte Februar. Dass das auch für die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt, wurde aber nicht ausdrücklich erwähnt. Kein Wunder also, dass die Ankündigung von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) nun für viele überraschend kommt. Auch die Arbeitnehmervertreter reagieren verwundert. Sie waren in Gespräche offenbar nicht eingebunden.