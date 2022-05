Profi-Ladendieb von Detektiv bei Tat geschnappt

Der 20-jährige, einschlägig vorbestrafte Linzer soll zwischen März und Mai zumindest fünf Ladendiebstähle bei zwei Elektromärkten in Linz und Haid begangen haben. Dabei stahl er Waren im Wert von mehr als tausend Euro, die er über eine Internetplattform weiter verkaufte.



Beutelager in Wohnung

Am Samstag wurde der Verdächtige bei einem Diebstahl in einem Elektromarkt in Haid von einem Detektiv bei einem Ladendiebstahl erwischt. Bei der Vernehmung durch die Polizei konnten vier weitere gleichartige Diebstähle geklärt werden. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 20-Jährigen wurde außerdem Diebesgut sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme des 20-jährigen Beschuldigten an, er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.