Grüner Landesrat am Bahnhof mit Getränk übergossen

Landesrat Kaineder war Samstagmittag in Linz am Bahnsteig 7 ausgestiegen und nach unten in den Zubringertunnel gegangen. Plötzlich wurde er von oben mit einer Flüssigkeit übergossen. Als der von der Attacke verblüffte Grün-Politiker hinaufschaute, wurde er auch beschimpft. Kaineder verständigte die Polizei.