Williams übertrumpft! Swiatek mit Rekord im Finale

Iga Swiatek hat ihren diesjährigen Erfolgslauf am Samstag fortgesetzt! Die erst 20-jährige Polin, die nach dem Abgang von Ashleigh Barty auch zur Nummer 1 der Tennis-Frauen aufgerückt ist, feierte am Samstag in Rom einen glatten 6:2,6:1-Erfolg über die als Nummer 3 gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus.