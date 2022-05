Unterm Blätterdach auf die Hochgastra

Vogelgezwitscher und Sonnenlicht, das durch das grüne Blätterdach der Buchen fällt - wer eine beschauliche Runde in der Natur drehen möchte, dem sei ein Ausflug auf die Hochgastra mit einem kurzen Abstecher zum Egelsee empfohlen. Gestartet wird direkt in Rankweil, beim Sportplatz Gastra, nicht weit von der Basilika entfernt. Die gelb-weiße Markierung weist den Weg, und so geht es am Sportplatz vorbei in den Wald über den Pfarrschrofen. Nach einem kurzen, steilen Anstieg ist bereits der erste Aussichtspunkt erreicht, von wo man einen tollen Panoramablick auf die Marktgemeinde hat, über der stolz die Basilika thront (Gastrawand-Ausblick). Trotz der warmen Temperaturen ist das Klima auf den Wanderpfaden unter dem Blätterdach angenehm mild.