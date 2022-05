Feuerwehr rettete Villacher vor dem Erstickungstod

„Rettung in letzter Sekunde“, nannte Oberlöschmeister Helmuth Hausmann den Einsatz, der sich um 8.20 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Villach abspielte. Ein Mann dürfte in seinem Kellner nach etwas gesucht haben, als plötzlich ein Regal umstürzte und ihn unter schweren Kartons und Elektrogeräten begrub. Erst als seine Lebensgefährtin nach ihm suchte, konnte der Mann im Kellerabteil gefunden werden.