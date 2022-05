Meshuggah: Harsche Komplexität für Musikliebhaber

Es geht um Menschlichkeit

„Uns geht es weniger um den technischen Aspekt und mehr um die Performance“, überrascht Haake mit einer klaren Einschätzung, „wir alle sind keine perfekten Instrumentalisten, aber eine gute Gemeinschaft. Es gibt tonnenweise großartige Gitarristen, die unsere Songs spielen können, aber sicher so gut wie keinen, der so gut in diese Band passt, dass er im Kollektiv mithalten kann. Wenn man mit 15 Typen einen Monat lang im Tourbus sitzt, muss man genau wissen, worauf man sich einlässt. Wir brauchen keine Wunderkinder in dieser Band.“ Der letzte Besetzungswechsel liegt mittlerweile 18 Jahre zurück und weil Bandchef Thordendal nicht sonderlich gerne auf Tour geht, wird er live für gewöhnlich vom mit der Band befreundeten Per Nilsson besetzt. Ansonsten gibt es im freundschaftlichen und über Jahre gestählten Dickicht der Skandinavier kein Durchkommen von außen.