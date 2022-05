Hund getötet: „Ich lasse mich nicht unterkriegen“

Ihr Hund wurde durch Schüsse in den Kopf getötet: Die Fischbacher Bürgermeisterin Silvia Karelly lebt nach mehreren Anschlägen auf ihren Vierbeiner und einem Brand am Hof in der Angst, dass es ein Täter auf ihre Familie abgesehen haben könnte. Aber für die Kämpferin ist klar: „Ich lasse mich nicht in die Knie zwingen!“