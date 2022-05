„Vor den Großen fürchten wir uns am wenigsten“

Mercedes und BMW verkaufen ihre Carsharing-Firma Share Now an Stellantis, Volkswagen will sich Autovermieter Europcar unter den Nagel reißen und ihn zu einer Plattform aufbauen, zu der auch Mitfahrdienste und Abomodelle gehören - zwei Beispiele, die zeigen, wie sehr die Mobilitätswelt im Umbruch ist. Mit ocay stellt sich eine Auto-Abo-Marke aus Wels dem Kampf gegen die Goliaths.