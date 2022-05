27:22! Ferlach träumt nach Sensation vom Finale

Achter Sieg in Serie! Ferlachs Handball-Mädels schossen Atzgersdorf (das in dieser Saison nur einmal verlor!) im ersten Semifinale aus der Halle - 27:22! „Der Sieg hätte höher ausfallen können“, jubelte Boss Buchbauer. Im Rückspiel am Sonntag soll nun der Finaleinzug her. Die Herren könnten schon am Samstag gegen Bärnbach/Köflach den Ligaerhalt fixieren.