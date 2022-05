NBA: Ein Sieg trennt Bucks von Conference Finals

Die Milwaukee Bucks sind in ihrer Play-off-Serie gegen die Boston Celtics zum dritten Mal in Führung gegangen. Der Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA setzte sich am Mittwoch in Boston mit 110:107 durch und liegt nun mit 3:2 Siegen voran. Bereits am Freitag (1.30 Uhr in der Nacht auf Samstag MESZ) könnte Milwaukee in der eigenen Halle den Einzug ins Finale der Eastern Conference perfekt machen - den dritten in den vergangenen vier Jahren.