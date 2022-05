Brandserie in Stanz: Tiroler (16) verurteilt

Die Brandserie im Überblick

Begonnen hat die Brandserie am Abend des 4. September im Dachboden eines Wohnhauses. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Drei Wochen später, wieder an einem Samstag, geriet ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über. Die Bewohner sowie die Kühe und Pferde blieben unverletzt. Schaden: Mehr als 1,4 Millionen Euro.