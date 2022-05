Das Warten auf die „Wälderhalle“ geht weiter

Die explosionsartig ansteigenden Rohstoff- und Baukosten gefährden mittlerweile auch Großprojekte in Vorarlberg. So müssen Eishockey- und Eislauffans nun noch länger auf die Eishalle (Wälderhalle) in Andelsbuch warten. Der Neubau käme derzeit zu teuer, lautet das Argument der Projektbetreiber.