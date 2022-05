Rom: Grünes Licht für Keulung von Wildschweinen

Italiens Gesundheitsbehörden haben grünes Licht zur Keulung von Wildschweinen in der Umgebung von Rom gegeben, nachdem die Afrikanische Schweinepest bei Tieren in der Hauptstadt und im Umland festgestellt worden war. Ein isolierter Ausbruch der tödlichen Schweinepest war Anfang des Jahres im Nordwesten des Landes gemeldet worden. Vergangene Woche wurde in Rom ein Fall entdeckt - der erste in Mittelitalien. Das hat Befürchtungen über eine Ausbreitung der Epidemie ausgelöst.