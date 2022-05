Alpenschwenk macht sich für Strasser nun bezahlt

13 Monate später ist der Baufortschritt am Gelände selbst für Vorbeifahrende an der Bundesstraße 127 sichtbar: Die neue Produktionshalle steht bereits als Rohbau samt Dach. „Die Arbeiten an der Fassade laufen“, sagt Artmayr. Im zweiten Halbjahr soll mit der Errichtung der Maschinen begonnen werden. „Wir wollen dann zu Beginn des nächsten Jahres mit der Produktion in der neuen Halle starten“, so der Unternehmer, der mit Harald Wegscheider und Georg Rieger den Hersteller von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein führt.