EU-Ratspräsident musste vor Raketenangriff fliehen

Bei seinem Besuch in Odessa hat EU-Ratspräsident Charles Michel den Krieg ganz nah miterlebt: Als er mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal zusammentraf, heulten die Alarmsirenen. Raketen schlugen in der Umgebung der Hafenstadt ein, das Treffen musste unterbrochen werden, die Teilnehmer mussten schnell Schutz suchen. Odessa wurde in den vergangenen Wochen immer wieder Ziel russischer Angriffe.