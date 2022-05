Beinahe-Sprung aus 13. Stock: Vater nun in U-Haft

Rettung in letzter Sekunde

In der Nacht auf Samstag soll der Afghane vor den Augen von vier Beamten ein Fenster im 13. Stock eines Wohnhauses aufgerissen haben und beinahe mit seinem zweijährigen Kind in die Tiefe gesprungen sein. „Die Kollegen haben hervorragend und mutig reagiert, sie konnten dies in letzter Sekunde verhindern und dem Mann das Kind entreißen und in Sicherheit bringen“, schilderte Gert Hofmann, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes Tirol, die dramatische Situation.