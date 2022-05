Schützenhöfer: „Köstinger war Stütze für Kurz“

Am Montagvormittag gab ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger ihren Rückzug von der Politik bekannt. Nun hat Hermann Schützenhöfer dazu ein Statement abgegeben. „Sie hat in den verschiedenen Aufgabenstellungen enormes für Österreich, für den Tourismus, für die Bauernschaft und den ländlichen Raum geleistet.“ In der „Ära Sebastian Kurz“ - die ja seit dessen Rücktritt vor einigen Monaten vorbei ist - sei sie dessen „Stütze in vielerlei Hinsicht“ gewesen.