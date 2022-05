Lebertransplantationen sehr komplex, aber sicher

Für den Ernstfall einer Lebertransplantation wegen der neuartigen Hepatitis-Erkrankung bei Kindern kann man vonseiten der Innsbrucker Klinik Positives berichten. In den vergangenen zehn Jahren sei kein einziges Kind bei der Operation oder unmittelbar danach verstorben, erklärt Stefan Schneeberger, Transplantchirugie-Leiter an der Innsbrucker Uniklinik. In Österreich werden nur in Innsbruck Transplantationen mit Lebendspenden durchgeführt.