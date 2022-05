Frische Küche statt Tiefkühlkost für Soldaten

„Das derzeitige Verpflegungskonzept der Montecuccoli-Kaserne ist nicht nur eine große Belastung für das Klima, sondern auch ein Verlust an Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in der Region“, gibt der SPÖ-Nationalratsabgeordnete zu bedenken. Denn derzeit werden zweimal pro Woche Mahlzeiten aus einer Zentralküche in der steirischen Landeshauptstadt nach Güssing gekarrt. Und das in schwierigen Zeiten, in denen ganz besonders auf Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität geachtet wird.