„Musste zusehen, wie sich meine Tochter zerstört“

Schmuckurne mit Asche von Tochter als Erinnerung

In der Nacht von 13. auf den 14. Jänner dieses Jahres habe die Mutter in der Nacht nicht schlafen können. „Ich war unruhig, hatte ein ungutes Gefühl und wusste nicht, woran das lag. Auch meiner Mama ging es in dieser Nacht gleich“, sagt sie. Am 14. Jänner habe es am Nachmittag an der Wohnung geklingelt. „Zwei Polizisten und zwei Einsatzkräfte vom Samariterbund standen vor der Tür. Sie sagten mir, dass meine Tochter gestorben sei. Sie sei in ihrer Wohnung leblos aufgefunden worden, sie lag mit einer Decke zugedeckt auf der Couch. Im Zuge der Obduktion stellte sich heraus, dass sie im Schlaf an ihrem Erbrochenen erstickt ist“, schildert die Mama.