Strenge Rechnung, gute Freunde auch in der Politik

Was so ein Budgetdienst in Sachen Ausgabentransparenz auch für die Steuerzahlerin, den Steuerzahler in Oberösterreich leisten könnte, sieht man an der entsprechenden Einrichtung des Parlaments, die ihre Budget-Analysen auch regelmäßig veröffentlicht. Zum Beispiel hat dieser Budgetdienst kürzlich die Maßnahmenpakete zum Teuerungsausgleich durchleuchtet, was man auf 59 Ergebnisseiten zum Teil spannend nachvollziehen kann. „So etwas ist ein wertvoller Beitrag, um politische Wirkungen rasch messbar zu machen“, sind sich Lindner und Ortner einig.