Steinbrunner Bürgermeister schmeißt das Amt hin

Kittelmann zieht dennoch erfolgreich Bilanz: Der Ort sei modernisiert worden, das Seerestaurant neu gebaut, Radwege errichtet oder Pachtverträge der Seesiedler verlängert. „Trotzdem kam nur Kritik. Die Landes-SPÖ will hier mit allen Mitteln die Macht zurückbekommen.“ SPÖ-Bezirksvorsitzende Astrid Eisenkopf wohnt in Steinbrunn: „Man muss damit umgehen können, wenn man in die Politik geht.“