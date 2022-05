Erstes Konzert für Musikschüler nach Corona

„Ich bin so aufgeregt!“, freut sich Klassenvorstand Bettina Nußbaumer, „denn seit dem Eintritt der Schülerinnen und Schüler in die MMS im Herbst 2020 war der Musikunterricht wegen Corona sehr eingeschränkt. Teils durfte nur mit Maske gesungen werden, und sehr oft mussten die Pädagogen auf Musiktheorie zurückgreifen.“ Seit wenigen Wochen liegt in der Schule wieder Musik in der Luft.