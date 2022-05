In Extremo: „Wir sind immer unseren Weg gegangen“

Vier der letzten fünf Studioalben erreichten Platz eins der deutschen Charts, auch in Österreich ist man konstant ganz vorne zu finden. Eine Belohnung für Fleiß und Beharrlichkeit. „In Extremo ist gesund gewachsen. Am Anfang spielten wir auf der Straße und bei jeder Steckdose. Wir wurden immer unterschätzt, haben aber allein in Deutschland mehr als 1,6 Millionen Platten verkauft. Wir werden weder im Radio, noch im Fernsehen gespielt und insofern bin ich schon sehr stolz auf das Erreichte. Die Presse hat nie verstanden, was wir sind und was wir wollen, aber wir sind unseren Weg einfach beharrlich weitergegangen. Die Brechstange zum Erfolg war nie ein Thema. Ich kenne so viele Leute, egal ob in der Kultur oder im Sport, die alles erzwingen wollen, aber am Wichtigsten sind Geduld und Zeit. Ob ich das vor 20 Jahren auch so gesehen habe, oder doch mit mehr Drang nach oben wollte, das weiß ich heute aber nicht mehr so genau.“