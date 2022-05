Ruiniertes Image schadet allen Gastwirten

Selbst mehrmals erlebt, war nicht schön: Erschöpfte, weinende Kellnerinnen auf der einen Seite, herumbrüllende Wirte mit hochrotem Kopf auf der anderen. Die Gastro war nie einfaches Geschäft. Wenn sich die Wirte wehren und der AK eine Schmutzkampagne vorwerfen, dann empfiehlt sich doch mal der Blick in den Spiegel. Denn viele Jahre lang wurde den „schwarzen Schafen“ in der Branche nicht auf die Finger geklopft. So ist etwa das Ausnutzen von Praktikanten geradezu legendär.