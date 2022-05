Die Firmenpleiten steigen jetzt rasant an

Die wegen Corona eingeführten Staatshilfen laufen aus, was die Pleiten ins Rollen bringt. Der KSV1870 zählt in den ersten vier Monaten dieses Jahres 91 Insolvenzeröffnungen in Oberösterreich. Das ist ein Zuwachs von 78,4% im Vergleich zum Vorjahr. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise könnten nun zusätzlich Pleitentreiber werden. Auch die Privatkonkurse ziehen mit einem Anstieg von 24,8% nach oben.