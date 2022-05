Einstieg von Teamchef Rangnick wird vorbereitet

Bis Monatsende ist der neue österreichische Fußball-Teamchef Ralf Rangnick noch an Manchester United gebunden. Im ÖFB sind seit der Bekanntgabe am vergangenen Freitag die Vorbereitungen auf den Einstieg des Star-Trainers am 29. Mai aber schon voll im Laufen. Sportdirektor Peter Schöttel ist in regelmäßigem Video-Austausch, Geschäftsführer Bernhard Neuhold will eine neue Euphorie erzeugen.