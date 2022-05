Stardesigner Valentino feiert 90. Geburtstag

Im Herzen Roms, in der berühmten Via dei Condotti, drücken sich Touristen und Shoppingfans die Nasen platt. Dort, wo Luxus-Marken in den schmucken Altbauten ihre Filialen haben und Türsteher in Anzügen die Eingänge bewachen, gründete Valentino Garavani einst ein italienisches Modeimperium. Es war 1959, als der Namensgeber des Labels für Mode und Accessoires sein erstes Atelier eröffnete. Nun feiert der Modeschöpfer am 11. Mai seinen 90. Geburtstag.