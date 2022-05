Luger und Linz AG gegen Sportbecken-„Dach“

Dreiste Forderung

Natürlich wollte die „Krone“ auch von SP-Stadtchef Klaus Luger wissen, was er zum Manhal-Vorschlag sagt. Der Bürgermeister: „Erstens ist diese Idee völlig unausgegoren, zweitens stehen die Kosten in keiner Relation. Zudem finde ich diese Forderung von Elisabeth Manhal äußerst dreist. Denn als Landtagsabgeordnete hat sie zugestimmt, dass Hallenbäder in Umlandgemeinden zugesperrt werden. Also genau dort, von wo viele der Besucher deshalb zu uns nach Linz in die Hallenbäder kommen.“