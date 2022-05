Wiener Polizei sucht aggressiven „Fingerbeißer“

Prügelei am Bahnsteig

Doch es sollte nicht die erste und letzte Begegnung sein - denn wenig später, als das Paar bereits am Bahngleis stand, tauchte der Unbekannte ein weiteres Mal auf, alleine. Wieder forderte er Bares. Wieder weigerte sich der 18-Jährige. Diesmal waren die Freunde des Beschuldigten allerdings nicht sofort zur Stelle: Es wurde handgreiflich, die beiden jungen Männer begannen sich zu prügeln. Dabei biss der Unbekannte seinem Opfer derart fest in den Finger, dass die Wunde stark zu bluten begann.