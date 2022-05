Ab 21 Uhr LIVE: RB Leipzig gegen Glasgow Rangers

RB Leipzig verteidigt am Donnerstag im Halbfinalrückspiel der Fußball-Europa-League (21.00 Uhr, live auf sportkrone.at) einen knappen Vorsprung und peilt ein mögliches deutsches Finale gegen Eintracht Frankfurt am 18. Mai in Sevilla an. Die Leipziger treten bei den Glasgow Rangers mit einem 1:0-Polster an. Mit sportkrone.at sind Sie im LIVETICKER hautnah mit dabei!