Amateur-, Frauen- und Nachwuchsbetrieb sichern!

Dem finanziell klammen Hauptstadtklub droht die Insolvenz - bei einem Konkurs über den Verein wird Wacker bei Fortbestand in die zweite Klasse durchgereicht. Die Zulassung für die zweite Liga wurde den Tirolern auch in zweiter Instanz verweigert, einige nicht bezahlte Spieler lösten bereits Verträge auf. Die (Profi)-GmbH und der Verein sind zwei verschiedene Rechtspersönlichkeiten. Die am Verein hängende Amateur-Sparte samt Nachwuchsabteilung soll ca. 900.000 Euro an Verbindlichkeiten aufweisen.