Rep denkt schon an Klagenfurt-Abschied!

„Ich verstehe Rep“

Bei Austria Klagenfurt wieder will der erst im Winter angeheuerte (und bislang lediglich auf 178 Spielminuten gekommene) Rajko Rep schon wieder weg! „Sein Berater hat mich kontaktiert. Ich nehme stark an, dass Rep an einen Abschied denkt. Wir werden zeitnah eine Lösung finden. Klar ist, dass ich Rep verstehe. Ein Spieler in seinem Alter braucht und will Spielzeit“, blickt Sportchef Imhof einer (voraussichtlichen) Auflösung des bis 2023 laufenden Kontrakts entgegen. Der 31-Jährige passt augenscheinlich nicht in Pacults laufintensives System - womit sich Austria erneut nach einem Ersatz für den zu Rapid abwandernden Greil umsehen müsste.