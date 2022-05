Öl-Spur in Gratkorn führt wieder zu Sappi

200 bis 300 Liter Öl flossen nach einem technischen Defekt am Montagvormittag in die Mur – erst, nachdem ein Spaziergänger Alarm schlug, konnten die Einsatzorganisationen helfen. Der Papierkonzern Sappi reagiert nun und will eine Kamera-Überwachung installieren. Aktivist Franz Keppel befürchtet Schaden.