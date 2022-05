Mangalitza und Turopolje zuhaus in der „Hölle“

Göltl, die Gemeinde Podersdorf am See und der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel kooperieren, um wertvolle Lebensräume und die Kulturlandschaft zu erhalten. „Biodiversität, die man sieht und letztendlich auch schmeckt!“, meint Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. Übrigens: Die Produkte von Jo Göltl gibts in seinem Hofladen in Frauenkirchen.