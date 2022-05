Franz Aigner: „Ich muss es akzeptieren“

Nach einer Schaffens-Pause wieder Trainer

Nach einer Schaffenspause („Bis zum Winter sicher“) will er wieder als Amateurcoach arbeiten, nicht als Sportdirektor. „Ganz ohne Fußball, das kann ich mir nicht vorstellen.“ Bei der Nachfolge-Frage in Grünau fiel häufiger der Name Andreas Fötschl. Das wäre kurios, hat der doch im Jänner einen Fünfjahresvertrag bei Ligakonkurrent Bischofshofen angetreten. Dort bleibt er auch.